27 июл. 2020 г., 12:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83886328
0 Persons

Tags

В Иране представлена мобильная диспетчерская вышка собственного производства

В Иране представлена мобильная диспетчерская вышка собственного производства

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Мобильная диспетчерская вышка собственного производства в присутствии министров обороны и дорог и городского развития страны в понедельник представлена в Тегеране.

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами назвал создание мобильной диспетчерской вышки ценным достижением, которое существует в немногих странах.
По его словам, новое достижение иранских специалистов сократит валютные расходы на 2 млн евро. Он добавил, что мобильная диспетчерская вышка собственного производства используется для управления воздушным движением в аэропортах.
Как отметил министр обороны, мобильная диспетчерская вышка разработана для предоставления услуг УВД в условиях отсутствия или отсутствия постоянной инфраструктуры управления воздушным движением или в аэропортах временного пользования, в кризисных ситуациях, вызванных наводнениями, землетрясениями, пожарами, войной и во время разрушения инфраструктуры.
Генерал Хатами также назвал быструю установку мобильной диспетчерской вышки одним из преимуществ данной системы.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
5 + 11 =