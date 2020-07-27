В Иране представлена мобильная диспетчерская вышка собственного производства

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами назвал создание мобильной диспетчерской вышки ценным достижением, которое существует в немногих странах.
По его словам, новое достижение иранских специалистов сократит валютные расходы на 2 млн евро. Он добавил, что мобильная диспетчерская вышка собственного производства используется для управления воздушным движением в аэропортах.
Как отметил министр обороны, мобильная диспетчерская вышка разработана для предоставления услуг УВД в условиях отсутствия или отсутствия постоянной инфраструктуры управления воздушным движением или в аэропортах временного пользования, в кризисных ситуациях, вызванных наводнениями, землетрясениями, пожарами, войной и во время разрушения инфраструктуры.
Генерал Хатами также назвал быструю установку мобильной диспетчерской вышки одним из преимуществ данной системы.
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Тегеран, 27 июля, ИРНА - Мобильная диспетчерская вышка собственного производства в присутствии министров обороны и дорог и городского развития страны в понедельник представлена в Тегеране.
Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами назвал создание мобильной диспетчерской вышки ценным достижением, которое существует в немногих странах.
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