В Иране представлена мобильная диспетчерская вышка собственного производства

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами назвал создание мобильной диспетчерской вышки ценным достижением, которое существует в немногих странах.

По его словам, новое достижение иранских специалистов сократит валютные расходы на 2 млн евро. Он добавил, что мобильная диспетчерская вышка собственного производства используется для управления воздушным движением в аэропортах.

Как отметил министр обороны, мобильная диспетчерская вышка разработана для предоставления услуг УВД в условиях отсутствия или отсутствия постоянной инфраструктуры управления воздушным движением или в аэропортах временного пользования, в кризисных ситуациях, вызванных наводнениями, землетрясениями, пожарами, войной и во время разрушения инфраструктуры.

Генерал Хатами также назвал быструю установку мобильной диспетчерской вышки одним из преимуществ данной системы.

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