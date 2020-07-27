27 июл. 2020 г., 12:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83886281
0 Persons

Tags

Препарат от коронавируса "Октемра" производится и в Иране

Препарат от коронавируса "Октемра" производится и в Иране

Тегеран, 27 июля, ИРНА - Генеральный директор Управления по контролю над наркотиками и веществами Хейдар Мохаммади сказал, что препарат «Октемра», эффективность которого в относительном выздоровлении пациентов с коронавирусом подтверждена, уже производится в Иране и будет распространяться в больницах в течение следующих двух недель.

«В дополнение к лекарственному препарату Remdesivir, препарат Октемра одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы помочь относительно выздоровлению пациентов с коронавирусом», - сказал он.

«Этот препарат еще не поступал на иранский фармацевтический рынок, а лишь ограниченное количество этого препарата ранее было отправлено в Иран Китаем, который до сих пор используется в больницах», - отметил он.

«Вероятно, на следующей неделе клинические испытания этого препарата будут одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, и, скорее всего, он будет доставлен в больницы и распространен в течение следующих двух недель», - добавил чиновник.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Your Comment

You are replying to: .
9 + 5 =