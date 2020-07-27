В Иране начали производство препарата от коронавируса "Октемра"

«В дополнение к лекарственному препарату Remdesivir, препарат Октемра одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы помочь относительно выздоровлению пациентов с коронавирусом», - сказал он.

«Этот препарат еще не поступал на иранский фармацевтический рынок, а лишь ограниченное количество этого препарата ранее было отправлено в Иран Китаем, который до сих пор используется в больницах», - отметил он.

«Вероятно, на следующей неделе клинические испытания этого препарата будут одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, и, скорее всего, он будет доставлен в больницы и распространен в течение следующих двух недель», - добавил чиновник.

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