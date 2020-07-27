Иран и Узбекистан изучили расширение сотрудничества

Во время состоявшейся вчера беседы в режиме видеоконференции между С. Умурзаков и Мохаммадом Нахавандияном был сделан значительный акцент на расширении сотрудничества между двумя странами в области инвестиций. Это сотрудничество будет достигнуто в области сельского хозяйства, производства электроэнергии, химической и нефтехимической промышленности.

Мохаммад Нахавандиян также рассказал об опыте и возможностях иранских экспертов в технической и инженерной областях и объявил о готовности Тегерана представить свой опыт в этой области Узбекистану.

В связи с этим будет налажена и ускорена поддержка тесного сотрудничества между Торгово-промышленной палатой с представителями деловых кругов Узбекистана и Ирана.

В ходе этой беседы были рассмотрены перспективы сотрудничества в свободных зонах острова Киш, Чабахар и Арас в Иране. После этих переговоров было достигнуто соглашение между двумя странами, которое подготовит к созданию комиссии между Ираном и Узбекистаном по развитию торгово-экономического, культурного, гуманитарного, научно-технического сотрудничества во второй половине этого года, что даст новый импульс для укрепления отношений и реализовывать взаимовыгодные проекты.

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