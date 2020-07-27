27 июл. 2020 г., 12:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83886230
0 Persons

Иран и Узбекистан изучили расширение сотрудничества

Иран и Узбекистан изучили расширение сотрудничества

Тегеран, 27 июля, ИРНА - В беседе с вице-президентом по экономическим вопросам Мохаммадом Нахавандияном заместитель премьер-министра Узбекистана С. Умурзаков, говоря об экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами, обсудил вопрос двустороннего сотрудничества с целью уменьшения последствий вспышки коронавируса для экономик двух стран.

Во время состоявшейся вчера беседы в режиме видеоконференции между С. Умурзаков и Мохаммадом Нахавандияном был сделан значительный акцент на расширении сотрудничества между двумя странами в области инвестиций. Это сотрудничество будет достигнуто в области сельского хозяйства, производства электроэнергии, химической и нефтехимической промышленности.

Мохаммад Нахавандиян также рассказал об опыте и возможностях иранских экспертов в технической и инженерной областях и объявил о готовности Тегерана представить свой опыт в этой области Узбекистану.

В связи с этим будет налажена и ускорена поддержка тесного сотрудничества между Торгово-промышленной палатой с представителями деловых кругов Узбекистана и Ирана.

В ходе этой беседы были рассмотрены перспективы сотрудничества в свободных зонах острова Киш, Чабахар и Арас в Иране. После этих переговоров было достигнуто соглашение между двумя странами, которое подготовит к созданию комиссии между Ираном и Узбекистаном по развитию торгово-экономического, культурного, гуманитарного, научно-технического сотрудничества во второй половине этого года, что даст новый импульс для укрепления отношений и реализовывать взаимовыгодные проекты.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
1 + 13 =