Хайдер аль-Абади: визит аль-Каземи в Иран был направлен на укрепление внешних связей

Как сообщают иранские СМИ, аль-Абади заявил, что визит аль-Каземи в Иран дополняет визиты бывших премьер-министров в Иран, направленные на то, чтобы сосредоточиться на более высоких интересах Ирака и использовать глубину цивилизации и истории для укрепления его внешних связей.

По словам ал-Абади, Ирак стремится играть региональную и международную роль и иметь хорошие и пропорциональные отношения с США, Ираном и Саудовской Аравией.

«Багдад должен найти баланс в своих международных отношениях и держаться подальше от конфликтов, потому что это не только в интересах Ирака, но и в интересах региона», - заявил он.

«Визит Мустафы аль-Каземи в Иран и его решение совершить поездку в другие соседние страны или региона - это возможность продемонстрировать независимость Ирака, реализацию интересов и общих интересов Ирака посредством мира и безопасности и предотвращения конфликтов», - отметил он.

Аль-Каземи возглавил делегацию высокого уровня во вторник во время своей первой зарубежной поездки в Тегеран и встретился с высокопоставленными должностными лицами, включая Верховного лидера и президента.

Это первая зарубежная поездка Мустафы аль-Каземи с момента избрания премьер-министром Ирака.

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