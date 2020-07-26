26 июл. 2020 г., 23:36
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Ваези подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления ирано-азербайджанских отношений

Ваези подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления ирано-азербайджанских отношений

Тегеран, 26 июля. ИРНА — Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези высоко оценил развивающееся взаимодействие и эффективное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

"Глава администрации президента Ирана провел в воскресенье телефонный разговор с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым", сообщили в пресс-службе администрации иранского президента.

"Во время вспышки коронавируса мы должны приложить больше усилий для развития отношений между Тегераном и Баку для обеспечения общих интересов", сказал Ваези.

По его словам, сотрудничество между Ираном и Азербайджанской Республикой является положительным примером конструктивных отношений между странами региона.

Ваези добавил, что уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств региона является официальной позицией Ирана, подчеркнув необходимость использования всех возможностей для укрепления отношений между Ираном и Азербайджаном.

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