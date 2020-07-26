Объем транзитных перевозок товаров через пограничный переход Нурдуз увеличился на 15%

"Объем транзитных перевозок товаров через пограничный переход Нурдуз в 1398 году составил 15500 млрд. риалов, увеличившийся на 15% по сравнению с прошлым годом", сказал Нариман.

По его словам, общий объем экспорта из пограничного перехода Нурдуз за указанный период составил $275 млн, против $240 млн в 1397 году.

Нурдуз находится на территории СЭЗ «Арас» на ирано-армянской границе и занимает общую площадь в 240 га. На первом этапе на переходе будет задействовано 35 га.

СЭЗ «Арас» располагается на северо-западе страны и граничит с Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской республикой. Она объединяет три территории: Джульфу, Хода-Аферин и Калибоглу. Общая площадь зоны составляет 51 тыс. га, и она считается крупнейшей СЭЗ страны.

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