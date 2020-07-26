Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль с участием Ирана

В этом году в кинофестивале принимают участие 3693 фильма из 108 стран мира.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы.

Кинофестиваль, который продлится до 2 августа, изначально должен был состояться в июне, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.

Учитывая сохраняющиеся в городе меры эпидемиологического контроля, заполняемость залов в кинотеатрах, согласно установленным правилам, не должна превышать 30% от максимальной. Все зрители обязаны проходить процедуру регистрации личных данных и проверку температуры тела на входе.

Среди отобранных картин основной конкурсной программы кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) есть иранские полнометражный «Всего лишь 6,5» режиссера Саида Русати и «Старики не умирают» режиссера Резы Джамали.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В состав его жюри в разное время входили Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты.

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