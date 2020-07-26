Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС увеличился на 14%

В заявлении организации по развитию внешней торговли отмечается, что объем товарооборота между Ираном и странами ЕАЭС вырос несмотря на спад в международной торговле из-за коронавируса.

"С начала запуска временного соглашения, ведущего к образованию ЗСТ между Ираном и ЕАЭС (27 октября 2019 года) по 21-е июня 2020 года увеличился на 14%, составив $2,416 млрд", говорится в заявлении.

"Экспорт Ирана в страны ЕАЭС за указанный период составил $681 млн, увеличившийся на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отмечается в документе.

Кроме того, как следует из сообщения, экспорт стран ЕАЭС в Иран с 27 октября 2019 года по 21-е июня 2020 года составил $1,736 млрд, увеличившийся на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

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