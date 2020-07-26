Иран — мост экспорта азиатских товаров в Европу

Заместитель директора по логистике и транспорту организации свободной зоны Маку в Западном Азербайджане Мехи Сафари в интервью ИРНА заявил, что исследования по проектированию железнодорожного соединения иранского Тебриза к турецкому Карсу через ЗСТ Маку находятся на завершающей стадии, после чего будут проведены строительные работы по развитию трансграничной торговли с использованием железнодорожного пути.
"Железная дорога состоит из двух железнодорожных линии длиной в 200 км. Скорость движения поездов по железнодорожной линии составляет 160 км", сказал он.
Кроме того, ранее депутат меджлиса (парламента) Ирана от города Маку Мохаммад Алипур назвал Иран международным мостом, соединяющим Азию с Европой. "Создание железнодорожной линии в Турцию в этом регионе может стать особым экономическим потенциалом для всей страны", сказал он.
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Тегеран, 26 июля. ИРНА — Иранская провинция Западный Азербайджан имеет границу с тремя странами протяжённостью в 900 километров, среди которых Турция играет важную роль в экономических обменах для Исламской Республики поскольку она играет роль транзитного пункта в Европу. Кроме того, железнодорожная линия в зоне свободной торговли "Маку" в северо-западном Иране предоставляет стране наилучшую возможность для экспорта в Европу в безопасных условиях.
Заместитель директора по логистике и транспорту организации свободной зоны Маку в Западном Азербайджане Мехи Сафари в интервью ИРНА заявил, что исследования по проектированию железнодорожного соединения иранского Тебриза к турецкому Карсу через ЗСТ Маку находятся на завершающей стадии, после чего будут проведены строительные работы по развитию трансграничной торговли с использованием железнодорожного пути.
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