Всемирная ассамблея исламского пробуждения назвала открытие мечети Айя-Софии храбрым актом

«Мечеть Айя-София была одной из важнейших объектов культурного наследия исламского мира, но британская колониальная политика, получившая сильный удар от мусульман в течение этих пяти веков, в целях деисламизации, господства над судьбой мусульман и забвения всех результатов победы и расцвета исламской цивилизации, ликвидировала исламские символы, и превратила места для проведения богослужений мусульма в музей», говорится в заявлении, выпущенном Секретариатом Всемирной ассамблеи исламского пробуждения в воскресенье.

В заявлении отмечается, что правительство Турции, в частности президент этой мусульманской страны, путем такого храброго акта стремится восстановить исламскую идентичность и исламское наследие.

Всемирная ассамблея исламского пробуждения также назвала открытие мечети Айя-София разумным актом в целях противостояния культурному господству Запада, и призвала всех мусульман мира поддерживать это действие.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Айя-София в Стамбуле, с 1934 года сохранявший статус музея, вновь становится мечетью.



В мечети Айя-София 24 июля прошел первый за 86 лет пятничный намаз.

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