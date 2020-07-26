Иран может подать иск в Международный суд ООН по делу о перехвате иранского лайнера

«Все страны-члены Конвенции о международной гражданской авиации (также известна как Чикагская конвенция) обязаны обеспечивать безопасность полетов невоенных самолетов», отметил иранский преподаватель, добавив, что согласно указанной конвенции страны не имеют права нарушать безопасность полетов.



23 июля два американских истребителя F-15 приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air, в результате чего пилоту лайнера пришлось быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями. Иранский самолет летел из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел в небе над Сирией. Из-за экстренной посадки самолета пострадали несколько пассажиров.

При этом в Центральном командовании США утвердили, что F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер на расстоянии в один километр с учетом международных норм.

Молаи в ответ на утверждения американской стороны заявил, что акт ВВС США угрожал безопасности самолета, и их высказывания не имеют ничего общего с международным правом.

«США угрожали безопасности полетов в третьей стране в то же время, когда само присутствие американских военных в той же стране (Сирия – ред.) находится под вопросом», заключил иранский профессор.

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