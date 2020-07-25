МИД: Иран поддерживает сбалансированные отношения со всеми державами Евразии и Азии

«Иран давно проводит политику поддержания сбалансированных и дружественных отношений со всеми державами Евразии, Восточной и Южной Азии. Потенциальные соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией и наше дальнейшее сотрудничество с Индией в Чабахаре подтверждают это. Мы полны решимости продолжать эту политику», - написал он в Twiter.

В последние недели rабинет министров утвердил проект дорожной карты на 25 лет сотрудничества с Китаем. Во время своего визита в Китай министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф также объявил о возобновлении 20-летнего соглашения с Россией.

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