25 июл. 2020 г., 19:55
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МИД: Иран поддерживает сбалансированные отношения со всеми державами Евразии и Азии

МИД: Иран поддерживает сбалансированные отношения со всеми державами Евразии и Азии

Тегеран, 25 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что страна полна решимости поддерживать сбалансированные и дружественные отношения со всеми державами Евразии, Восточной и Южной Азии.

«Иран давно проводит политику поддержания сбалансированных и дружественных отношений со всеми державами Евразии, Восточной и Южной Азии. Потенциальные соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией и наше дальнейшее сотрудничество с Индией в Чабахаре подтверждают это. Мы полны решимости продолжать эту политику», - написал он в Twiter.

В последние недели rабинет министров утвердил проект дорожной карты на 25 лет сотрудничества с Китаем. Во время своего визита в Китай министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф также объявил о возобновлении 20-летнего соглашения с Россией.

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