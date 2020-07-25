25 июл. 2020 г., 13:41
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Международная федерация высоко оценила развитие сквоша в Иране

Международная федерация высоко оценила развитие сквоша в Иране

Тегеран, 25 июля, ИРНА – Большой потенциал сквоша в Иране поощряет нас в международной федерации, заявил глава международной федерации сквоша Жак Фонтен.

Он назвал меры, предпринятые иранской федерации сквоша, неимоверными.
"Хорошие новости из Ирана в эти дни были неимоверными, и это показывает развитие сквоша и правильное планирование федерации в стране", отметил он, добавив, что международная федерация сквоша поддерживает действия Ирана, и ждет встречи с иранскими властями на всемирном заседании в Монако.
Фонтен также поздравил с открытием нового спортивного комплекса по сквошу в иранском Бирджанде.
Глава иранской федерации сквоша Масуд Сулеймани в ответ на это послание пригласил Фонтена посетить Иран после нормализации ситуации с коронавирусом.
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