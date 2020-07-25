Али Даеи номинирован на звание самого эффективного футболиста в Азии

АФК в своем недавнем рейтинге представила 8 успешных легионеров, которые после возвращения в страну эффективно действовали во внутренней лиге своей страны.

Рода Антар (Ливан), Юнес Махмуд (Ирак), Тим Кэхилл (Австралия), Игорь Шквырин (Узбекистан), Чжэн Чжи (Китай), Сюнсукэ Накамура (Япония) и Сунь Цзихай (Китай) также попали в список самых эффективных игроков Азии.

Али Даеи — иранский футболист, завершивший карьеру в 2007 году. Лучший бомбардир среди национальных сборных мира (109 мячей). Сборную Ирана покинул после Кубка мира 2006 года в Германии. Является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

После этого в 1997 году Али пригласили играть в Европу, в бундеслигу. Тогда, кстати, в Германии высадился целый десант лучших иранских футболистов. В составе билефельдской «Арминии» стали играть Али Даеи и Карим Багери. Ходадад Азизи стал защищать красно-белые цвета «Кёльна», Мехди Махдавикия выступил в рядах "Бохума".

