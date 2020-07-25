Внешняя инвестиция в промышленную отрасль Ирана составила $2,1 млрд

В результате внешней инвестиции в промышленные районы созданы 19 тыс. 862 рабочих мест.

1100 компаний в промышленных городах экспортируют продукции стоимостью 12 млрд 640 млн долларов в год.

62 компании по управлению экспортом (EMC) и 72 экспортных консорциума были созданы в промышленных районах Ирана.

До конца прошлого иранского 1398 года 23 соглашения о сотрудничестве были подписаны с различными странами для развития международного взаимодействия.

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