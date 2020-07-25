Внешняя инвестиция в промышленную отрасль Ирана составила $2,1 млрд

В результате внешней инвестиции в промышленные районы созданы 19 тыс. 862 рабочих мест.
1100 компаний в промышленных городах экспортируют продукции стоимостью 12 млрд 640 млн долларов в год.
62 компании по управлению экспортом (EMC) и 72 экспортных консорциума были созданы в промышленных районах Ирана.
До конца прошлого иранского 1398 года 23 соглашения о сотрудничестве были подписаны с различными странами для развития международного взаимодействия.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 25 июля, ИРНА – Объем инвестиции 231 иностранных инвестора в промышленные районы Ирана составил 2 млрд 100 млн долларов в прошлом иранском году (21 марта 2019 г. - 20 марта 2020 г.). Об этом сообщил пресс-служба министерства промышленности, рудников и торговли Ирана.
В результате внешней инвестиции в промышленные районы созданы 19 тыс. 862 рабочих мест.
Your Comment