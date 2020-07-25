Башар Джаафари: угроза иранского пассажирского самолета была двойным преступным деянием

В эксклюзивном интервью ИРНА в пятницу Башар Джаафари сказал: «Как вы знаете, вчера два американских истребителя в сирийском воздушном пространстве преследовали иранский пассажирский самолет, в то время как представители США утверждают, что их присутствие в вашей стране - борьба с ИГИЛ, почему они пытаются угрожать другим нациям в эти дни?».

«Американское военное присутствие в Сирии совершенно незаконно и нарушения ими международных законов уже подтверждены. К сожалению, это не первый случай, когда они угрожают иранским пассажирским самолетам. 3 июля 1988 года они вновь сбили иранский авиалайнер над Персидским заливом, в результате чего погибли 290 пассажиров», - отметил он.

«Я не хочу прогнозировать, что будет делать правительство Ирана. Но этот инцидент не следует игнорировать, и к нему следует относиться очень серьезно», - добавил он.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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