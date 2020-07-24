Замглавы судебной власти назвал перехват США иранского авиалайнера "воздушным пиратством"

"Действие террористического Центрального командования Вооружённых сил США в отношении иранского авиалайнера над Сирией является нарушением авиационной безопасности, нарушением свободы полетов гражданских самолетов и нарушением основополагающих принципов международных прав человека", сказал Багери Кани.
По его словам, молчание международных сообществ перед лицом нарушений прав человека, а также вопиющего нарушения международных норм не только увеличат высокомерие США, но и поставят под вопрос само существование этих международных организаций и институтов.
Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.
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Тегеран, 24 июля. ИРНА — Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета является ярким примером "воздушного пиратства" и серьезной угрозой международной авиационной безопасности, отсутствие серьезного и эффективного ответа на которую будет угрожать международный миру и безопасности, заявил Замглавы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери Кани.
"Действие террористического Центрального командования Вооружённых сил США в отношении иранского авиалайнера над Сирией является нарушением авиационной безопасности, нарушением свободы полетов гражданских самолетов и нарушением основополагающих принципов международных прав человека", сказал Багери Кани.
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