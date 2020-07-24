Иран не оставит без ответа ни одно враждебное действие против своего народа

"Пролет американских самолетов был опасным и авантюрным, нарушающим нормы авиаперелетов. Присутствие американских сил в Сирии незаконно, в связи с чем выполнение американскими самолетами задачи было также незаконным, и никто не давал право США проводить инспекцию пассажирского самолета", сказал Мусави.

Он назвал действие истребителей США в отношении иранского пассажирского самолета игрой с человеческими жизнями. "Подобного рода действия не только незаконны и опасны, но и представляют собой игру с жизнями невинных людей", указал он.

По его словам, вопреки заявлениям военных США являются насмешкой, американские истребители не соблюдали безопасную дистанцию.

При этом он подчеркнул, что стабильность Ближнего Востока нельзя вовлекать в американские избирательные игры.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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