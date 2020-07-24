Иран прокомментировал завершение расшифороки черных ящиков украинского самолета

"Иранское бюро по расследованию авиационных происшествий, подтверждает, что расшифровка данных с речевого и параметрического самописцев украинского самолёта Французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) полностью соответствуют стандартам и соглашениям ИКАО, согласованным между специалистами авиационных происшествий и менеджером BEA", говорится в заявлении главы иранской делегации Араша Ходаи, опубликованном на сайте иранской дипмиссии в Париже.

"В четверг, 23 июля в лаборатории BEA завершилась расшифровка черных ящиков украинского самолета", говорится в заявлении.

В изучении данных с черных ящиков кроме иранской делегации, участвовали французские специалисты, следователи авиационных аварий из США, Великобритании и Канады. Также вовлечены представители МАУ, Boeing и производителя двигателей.

Ранее в BEA сообщили, что анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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