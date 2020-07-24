24 июл. 2020 г., 18:59
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News Code: 83883036
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Зариф призвал остановить преступные действия США на Ближнем Востоке

Зариф призвал остановить преступные действия США на Ближнем Востоке

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Преступников необходимо остановить, пока не случилась катастрофа, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя инцидент с пассажирским самолетом Mahan Air, выполнявшим рейс 1152 из Тегерана в Бейрут в четверг, 23 июля.

"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных гражданских пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", написал Зариф в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что детали этого инцидента расследуются. "После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры", сообщил он в четверг.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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