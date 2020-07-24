24 июл. 2020 г., 18:02
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Тегеран подал жалобу в ИКАО на США из-за инцидента с авиалайнером

Тегеран подал жалобу в ИКАО на США из-за инцидента с авиалайнером

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Иран направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за действий истребителей США в отношении иранского пассажирского самолета, говорится в сообщении Организация гражданской авиации страны.

"Организация гражданской авиации официально заявил о протесте Ирана Совету ИКАО и потребовал незамедлительного изучения вопроса", отмечается в документе.

"Организация гражданской авиации считает действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации", говорится в заявлении.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.
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