Тегеран подал жалобу в ИКАО на США из-за инцидента с авиалайнером

"Организация гражданской авиации официально заявил о протесте Ирана Совету ИКАО и потребовал незамедлительного изучения вопроса", отмечается в документе.

"Организация гражданской авиации считает действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации", говорится в заявлении.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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