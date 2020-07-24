Азмун претендует на приз лучшему игроку РПЛ в июле

РПЛ огласила список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока июля. В него вошли Сердар Азмун («Зенит», 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Федор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг («Краснодар», 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Никола Влашич (ЦСКА, 3 гола + 1 ассист в 5 матчах), Евгений Луценко («Арсенал» Тула, 3 гола в 5 матчах).

В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». Напомним, что лучшим игроком июня был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук

Ранее официальный сайт Тинькофф РПЛ подтвердил, что иранский нападающий «Зенита» Азмун – единолично лучший снайпер сезона-2019/20. Азмун и форвард сборной России Артем Дзюба забили по 17 голов, но у Дзюбы целых семь голов с пенальти, а у Азмуна всего один. Иранец опередил российского нападающего по наименьшему числу голов с пенальти.

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