Мусави: общая граница с 15 странами делает санкции неэффективными



Перед началом своей новой миссии посол провел встречу с председателем и членами Торгово-промышленной палаты Тебриза.

"Развитие экономических отношений с соседними государствами будет играть важную роль в будущем политических и дипломатических отношений Тегерана с другими странами из-за жестоких санкций, введенных против государства", заявил Мусави на встрече с Юнесом Жаеле.

Он отметил, что экономические связи Ирана с Азербайджаном не идут в ногу с политическими, подчеркнув, что иранские пограничные провинции играют очень важную и фундаментальную роль в развитии отношений с Азербайджаном.

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