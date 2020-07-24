Мусави: общая граница с 15 странами делает санкции неэффективными

Перед началом своей новой миссии посол провел встречу с председателем и членами Торгово-промышленной палаты Тебриза.
"Развитие экономических отношений с соседними государствами будет играть важную роль в будущем политических и дипломатических отношений Тегерана с другими странами из-за жестоких санкций, введенных против государства", заявил Мусави на встрече с Юнесом Жаеле.
Он отметил, что экономические связи Ирана с Азербайджаном не идут в ногу с политическими, подчеркнув, что иранские пограничные провинции играют очень важную и фундаментальную роль в развитии отношений с Азербайджаном.
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Тебриз, 24 июля. ИРНА — Страна, имеющая границы с 15 странами не подвергается санкциям ни при каких обстоятельствах, заявил в пятницу официальный представитель МИД и новоназначенный посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави.
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