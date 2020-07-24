Музыканты из Ирана и США создают совместное произведение

"Цель создания совместной музыкальной работы — показать солидарность иранского и американского народ в этот сложный исторический период, вызванный пандемией коронавируса, и необходимость надежды на будущее", сказал Абиде.

Совместная музыка иранских и американских исполнителей будет опубликована с посланием надежды и народной солидарности.

23 июля количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 млн человек, а число умерших от COVID-19 пациентов перевалило за 144 тыс. человек.

По последним данным на 24 июля, общее число заразившихся в Иране достигло 286 523, жертв – 15 289.

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