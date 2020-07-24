Посол: Иран и Россия намерены продлить Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества

"Договор об основах взаимных отношений и принципах ирано-российского сотрудничества был подписан около 20-ти лет тому назад. За эти двадцать лет в области международных отношений, ситуации вокруг региона и двусторонних связях между двумя странами произошли большие изменения", говорится в заявлении Джалали, опубликованном в Twitter иранской дипмиссии.

"Уровень отношений и области текущего ирано-российского сотрудничества во много раз превосходят предыдущие десятилетия. Сотрудничество между Сторонами стало более глубоким и более значимым в отношениях между двумя странами существуют большие возможности, которые необходимо использовать в рамках всеобъемлющей программы сотрудничества", добавил посол.

"Высокопоставленные официальные лица двух стран, учитывая горизонт будущего сотрудничества, обновили свои договоренности и заявили о продлении этого Договора, они обладают решительной волей для заключения долгосрочного Договора о совместном и всестороннем ирано-российском сотрудничестве", заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian