Иран пригрозил США "судебным преследованием" из-за инцидента с пассажирским самолетом

"Поведение истребителей в отношении самолета Mahan Air, выполнявшего рейс 1152 из Тегерана в Бейрут в четверг, 23 июля, и преследование пассажирского самолета на территории третьей страны является явным нарушением авиационной безопасности, нарушением принципа свободы полетов гражданских воздушных судов", сказала она.

"Это является нарушением статей 3 и 44 конвенции о международной гражданской авиации, известной как «Чикагская конвенция», и соответствующих приложений к этой конвенции и Монреальской конвенции 1971 года, а также ряда принципов международного права", сказала она.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что детали этого инцидента расследуются. "После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры", сообщил он в четверг.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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