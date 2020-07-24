Иран пригрозил США "судебным преследованием" из-за инцидента с пассажирским самолетом

"Поведение истребителей в отношении самолета Mahan Air, выполнявшего рейс 1152 из Тегерана в Бейрут в четверг, 23 июля, и преследование пассажирского самолета на территории третьей страны является явным нарушением авиационной безопасности, нарушением принципа свободы полетов гражданских воздушных судов", сказала она.
"Это является нарушением статей 3 и 44 конвенции о международной гражданской авиации, известной как «Чикагская конвенция», и соответствующих приложений к этой конвенции и Монреальской конвенции 1971 года, а также ряда принципов международного права", сказала она.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что детали этого инцидента расследуются. "После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры", сообщил он в четверг.
Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.
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Тегеран, 24 июля. ИРНА — Тегеран оставляет за собой право на судебное преследование США в международном суде и Международной организация гражданской авиации (ИКАО) из-за инцидента с перехватом иранского пассажирского самолета американскими истребителями, заявила в пятницу вице-президент Ирана по юридическим вопросам Лайя Джонейди.
"Поведение истребителей в отношении самолета Mahan Air, выполнявшего рейс 1152 из Тегерана в Бейрут в четверг, 23 июля, и преследование пассажирского самолета на территории третьей страны является явным нарушением авиационной безопасности, нарушением принципа свободы полетов гражданских воздушных судов", сказала она.
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