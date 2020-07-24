Блокировка средств Ирана в южнокорейских банках — результат давления Трампа

Политика максимального давления США против Ирана с 2018 года оказала отрицательное влияние на 50-летнюю историю торгово-экономических отношений между Тегераном и Сеулом. Санкции президента США Дональда Трампа против Тегерана заставили Сеул, несмотря на его теплые и обширные торгово-экономические связи, прекратить покупать нефть у Ирана и даже игнорировать выгодное сотрудничество в различных областях иранского рынка, от продажи автомобилей до производства электроники.

Несмотря на то, что за эти годы отношения между двумя странами были благостными и беспроблемными, долг Южной Кореи в настоящее время становится серьезной проблемой в продолжении отношений между двумя странами. По сообщениям СМИ, в южнокорейских банках из-за давления США заблокировано принадлежащие Ирану от 6 до 9 миллиардов долларов.

Власти Ирана, в последнее время, уже неоднократно призывали Сеул освободить миллиарды долларов средств, являющихся оплатой за нефть, проданную Ираном Южной Корее с разрешения США.

Президент Хасан Рухани недавно отдал распоряжение прибегнуть к юридическим процедурам для восстановления нефтедолларов, удерживаемых в Южной Корее.

Что касается отказа Южной Кореи оплатить средства Центрального банка Иран для закупки медикаментов и предметов гуманитарного назначения, президент Иран заявил, что Иран ожидает, что правительство Южной Кореи снимает это ограничение как можно скорее.

Похоже, власти Исламской Республики Иран сначала пытались решить проблему путем дипломатических и банковских консультаций. На следующем этапе они намерены принимают правовые меры через международные финансовые институты, поскольку международные нормы, в том числе постановление международного суда и даже по утверждениям Вашингтона санкции не запрещают доставки медикаментов и предметов гуманитарного назначения в Иран.

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