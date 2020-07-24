24 июл. 2020 г., 10:59
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Иран направит письма протеста генсеку ООН и в Совбез из-за инцидента с пассажирским самолетом

Иран направит письма протеста генсеку ООН и в Совбез из-за инцидента с пассажирским самолетом

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Постпредство Ирана при ООН скоро направит официальные письма протеста генсеку организации, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента с перехватом иранского самолета американскими истребителями.

"Иран в ближайшее время направит письма протеста генсеку ООН, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента", сообщили корреспонденту ИРНА в миссии Ирана.

Ранее в постпредстве Ирана при ООН сообщили, что в четверг иранский постпред Маджид Тахт-Раванчи провел экстренный телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. "В ходе телефонного разговора Тахт-Раванчи заявил, что ответственность за любое происшествие на пути возвращения этого самолета будет лежать на США", сообщил собеседник агентства.

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что детали этого инцидента расследуются". "После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры", сообщил он в четверг.

Вечером 23 июля два истребителя приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

По данным пилота иранского лайнера, истребители были американскими.

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