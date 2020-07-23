23 июл. 2020 г., 21:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83882520
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Иран потребовал вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

Иран потребовал вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

Нью-Йорк, 23 июля, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи назвал односторонние санкции США против сирийского народа постыдными и отметил, что все иностранные силы, присутствие которых не разрешено сирийским правительством, должны покинуть страну.

Маджид Тахт-Раванчи в четверг на заседании Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и политическому решению в Сирии заявил: «1 июля лидеры стран, гарантирующих Астанинского процесса, провели виртуальную встречу для обсуждения различных аспектов ситуации в Сирии».

Ссылаясь на совместное заявление президентов этих стран, он продолжил: «Они подчеркнули свои серьезные обязательства в отношении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и выступили против незаконных инициатив автономии и сепаратистских движений».

«Заявление отвергло односторонние санкции против Сирии, отвергло оккупацию сирийских Голан и осудило решение США», - добавил он.

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