Постпред Ирана: сотрудничество между Ираном и Китаем не странное

«Иран и Китай также являются естественными союзниками, сотрудничество которых отвечает интересам обеих сторон», - сказал он.

Он также обвинил США в выходе из ядреной сделки, подчеркнув, что именно американцы покинули стол переговоров и что заявления официальных лиц США о том, что продукты питания и лекарства не входят в список санкций, не имеют значения. «Импорт продуктов питания и лекарств по-прежнему является целью введения санкций США», - сказал он.

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