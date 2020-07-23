23 июл. 2020 г., 21:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83882514
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Постпред Ирана: сотрудничество между Ираном и Китаем не странное

Постпред Ирана: сотрудничество между Ираном и Китаем не странное

Нью-Йорк, 23 июля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при ООН Маджид Тахт-Раванчи сказал, что отношения между Ираном и Китаем имеют давнюю историю, и добавил, что соглашение между двумя странами не является необычным вопросом.

«Иран и Китай также являются естественными союзниками, сотрудничество которых отвечает интересам обеих сторон», - сказал он.

Он также обвинил США в выходе из ядреной сделки, подчеркнув, что именно американцы покинули стол переговоров и что заявления официальных лиц США о том, что продукты питания и лекарства не входят в список санкций, не имеют значения. «Импорт продуктов питания и лекарств по-прежнему является целью введения санкций США», - сказал он.

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