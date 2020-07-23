23 июл. 2020 г., 10:17
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News Code: 83881945
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МИД: недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак

МИД: недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак

Тегеран, 23 июля, ИРНА - В ответ на обвинения в саботаже и кибератаках против страны официальный представитель МИД Аббас Мусави назвал недавние пожары несвязанными с кибератаками.

«Ежедневно происходят тысячи кибератак на инфраструктуру страны, что не является чем-то новым, большинство из которых отбиваются без каких-либо последствий со стороны наших систем защиты и «групп реагирования на компьютерные нападения». В последние месяцы произошло несколько кибератак на инфраструктуру страны, которые, как можно сказать, были поддержаны или осуществлены правительствами путем анализа используемых размеров и технологий», - сказал он.

«К счастью, злоумышленники не достигли своих основных целей в этих атаках. Судебно-технические и электронные обследования проводились внутренними экспертами, и были определены правительства, поддерживающие и направляющие атаки, а также группы, руководящие атаками», - указал он.

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