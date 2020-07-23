МИД: недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак

«Ежедневно происходят тысячи кибератак на инфраструктуру страны, что не является чем-то новым, большинство из которых отбиваются без каких-либо последствий со стороны наших систем защиты и «групп реагирования на компьютерные нападения». В последние месяцы произошло несколько кибератак на инфраструктуру страны, которые, как можно сказать, были поддержаны или осуществлены правительствами путем анализа используемых размеров и технологий», - сказал он.

«К счастью, злоумышленники не достигли своих основных целей в этих атаках. Судебно-технические и электронные обследования проводились внутренними экспертами, и были определены правительства, поддерживающие и направляющие атаки, а также группы, руководящие атаками», - указал он.

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