Галибаф: убийство генерала Сулеймани — Это нарушение суверенитета Ирака

"Во время встречи с (премьер-министром Ирака) Мустафой аль-Каземи я напомнил, что убийство международного героя борьбы с терроризмом генерала Сулеймани, является черной меткой представителей Белого дома и грубым нарушением суверенитета Ирака", написал Галибаф в своем Twitter.

"Политическая стабильность и устойчивый экономический рост, несомненно, зависят от изгнания американских преступников из региона", добавил он.

Галибаф и аль-Каземи в среду в Тегеране обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

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