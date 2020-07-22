Галибаф: убийство генерала Сулеймани — Это нарушение суверенитета Ирака

"Во время встречи с (премьер-министром Ирака) Мустафой аль-Каземи я напомнил, что убийство международного героя борьбы с терроризмом генерала Сулеймани, является черной меткой представителей Белого дома и грубым нарушением суверенитета Ирака", написал Галибаф в своем Twitter.
"Политическая стабильность и устойчивый экономический рост, несомненно, зависят от изгнания американских преступников из региона", добавил он.
Галибаф и аль-Каземи в среду в Тегеране обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.
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Тегеран, 22 июля. ИРНА — Убийство командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР Генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами в Ираке является нарушением суверенитета этой страны, считает спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Во время встречи с (премьер-министром Ирака) Мустафой аль-Каземи я напомнил, что убийство международного героя борьбы с терроризмом генерала Сулеймани, является черной меткой представителей Белого дома и грубым нарушением суверенитета Ирака", написал Галибаф в своем Twitter.
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