22 июл. 2020 г., 20:05
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Экспорт Фисташек из Ирана за 1-й квартал текущего года составил 21 тыс. тонн

Экспорт Фисташек из Ирана за 1-й квартал текущего года составил 21 тыс. тонн

Тегеран, 22 июля. ИРНА — За первый квартал 1398 иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) Иран экспортировал 21 тыс. и 720 тонн фисташек. Об этом заявил в среду представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи.

"За первый квартал текущего года Иран экспортировал более 21 720 т фисташек на сумму более $154,12 млн", сказал Латифи.

По его словам, самыми крупными покупателями иранских фисташек стали Китай (5547 тонн), Германия (2982 тонны), Ирак (1886 тонн), Россия (1445 тонн) и Казахстан (1129 тонн).

Латифи добавил, что крупнейшими экспортерами фисташек в мире за 2019 год, согласно статистически данным, стали США ($1,56 млрд), Иран ($586 млн), Гонконг ($303 млн), Германия ($112 млн) и Турция ($52,3 млн).

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