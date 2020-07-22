Экспорт Фисташек из Ирана за 1-й квартал текущего года составил 21 тыс. тонн

"За первый квартал текущего года Иран экспортировал более 21 720 т фисташек на сумму более $154,12 млн", сказал Латифи.

По его словам, самыми крупными покупателями иранских фисташек стали Китай (5547 тонн), Германия (2982 тонны), Ирак (1886 тонн), Россия (1445 тонн) и Казахстан (1129 тонн).

Латифи добавил, что крупнейшими экспортерами фисташек в мире за 2019 год, согласно статистически данным, стали США ($1,56 млрд), Иран ($586 млн), Гонконг ($303 млн), Германия ($112 млн) и Турция ($52,3 млн).

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