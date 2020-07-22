22 июл. 2020 г., 19:18
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Посол Австрии: Иран по-прежнему считается региональной державой

Посол Австрии: Иран по-прежнему считается региональной державой

Указав на 700-летнюю историю дипломатических отношений между Ираном и Австрией, посол Австрии в Тегеране Стефан Шульц сказал, что в прошлом Австрия была сильной страной, но Иран по-прежнему можно назвать одной из ведущих держав в регионе.

Посол Австрии в Иране провел в среду переговоры с главой иранского общества Красного Полумесяца Каримом Хеммати.

"Мы стараемся, чтобы две команды из Красного Полумесяца и Организации по управлению кризисными ситуациями в Тегеране активно участвовали в учебных маневрах международных спасательных команд, проводимых в европейских странах. Эти учебные маневры уже проводились в Австрии и Дании, и наши европейские партнеры были впечатлены современными знаниями иранских работников по оказанию помощи", сказал Шульц во время встречи.

"Участие иранских спасательных команд в международных спасательных группах имеет две очень важные особенности. Во-первых, у спасательных бригад Красного Полумесяца Ирана очень большой опыт в области оказания помощи при международных бедствиях", сказал дипломат. — Во-вторых, присутствие иранских групп в качестве справочных групп при международных бедствиях представляет Иран в качестве ведущей страны в области скорой помощи на международной арене, а также продемонстрирует высокую мощь и силу иранского общества Красного Полумесяца".

Хеммати в свою очередь, заявил, что Иранское общества красного полумесяца уже получило 70 партий гуманитарной помощи из Китая, а 157 партий международной гумпомощи от правительств и международных сообществ для борьбы с пандемией коронавируса.

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