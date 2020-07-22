Экспорт сельхозпродукции Ирана увеличился на 30%

"За 4 месяцев 1399 года (с 21 марта по 21 июля 2020 года) из Ирана экспортировано сельхозпродукции на 2 млн и 74 тыс. тонн на сумму $1,69 млрд", сказал Арванаги добавив, что это на 30% больше, чем за аналогичный период 1398 года, когда было экспортировано сельхозпродукции на 1,582 $млрд.

При этом он пояснил, что в стоимостном выражении объем экспорта сельхозпродукции из страны вырос на 6,8%.

По его данным, главным экспортным продуктом Ирана за данный период стали фисташки, помидоры, арбузы, яблоки, томатная паста, шоколад, печенье, картофель и сыр. "Главным покупателями иранской сельхозпродукции — Ирак, Китай, Афганистан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты", сказал он.

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