Воз передала Ирану 16 компьютерных томографов

Груз общей стоимостью $4 млн был передан министерству здравоохранения Исламской Республики в рамках программы содействия борьбе с пандемией коронавируса.

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, ВОЗ приобрела средство для покупки данной партии гумпомщи через гуманитарную помощь у правительств Японии и Кувейта.

Представитель ВОЗ в Иране Кристоф Хаммельманн заявил, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает усилия Ирана по борьбе и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным на 22 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 281 413 тыс., летальных исходов — на 14 853, зафиксированы 244 840 тыс. случаев выздоровления.

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