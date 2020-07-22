22 июл. 2020 г., 17:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83866105
0 Persons

Tags

Воз передала Ирану 16 компьютерных томографов

Воз передала Ирану 16 компьютерных томографов

Тегеран, 22 июля. ИРНА — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Иран гуманитарный груз из 16 компьютерных томографов стоимостью $4 млн. Об этом сообщило в среду в Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS).

Груз общей стоимостью $4 млн был передан министерству здравоохранения Исламской  Республики в рамках программы содействия борьбе с пандемией коронавируса.

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, ВОЗ приобрела средство для покупки данной партии гумпомщи через гуманитарную помощь у правительств Японии и Кувейта.

Представитель ВОЗ в Иране Кристоф Хаммельманн заявил, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает усилия Ирана по борьбе и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным на 22 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 281 413 тыс., летальных исходов — на 14 853, зафиксированы 244 840 тыс. случаев выздоровления.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =