Зариф и Путин провели часовой телефонный разговор

«Из-за ситуации с коронавирусом я провел телефонный безопасный разговор с лидером России Владимиром Путиным», заявил иранский министр иностранных дел.

«Я передал Путину специальное послание о ситуации вокруг ядерного соглашения и двусторонних вопросах от президента (Хасана Рухани – ред.)», отметил Зариф, назвав телефонный разговор с российским президентом очень плодотворным.

Зариф, который 21 июля посетил Москву с визитом, отметил, назвал свои переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым хорошими. Они затронули тему двустороннего сотрудничества и региональных вопросов.

По его словам, переговоры иранской делегации с российской стороной 4 часа 30 минут.

Он отметил, что соглашение о двусторонних отношениях между Ираном и Россией было подписано в 2001 году при администрации Мохаммада Хатами, и через 8 месяцев ему исполнится 20 лет. «Мы договорились с Путиным о пересмотре этого соглашения», добавил Зариф.

По его словам, в случае согласия двух сторон соглашение автоматически будет продлено на следующие пять лет в указанный срок. «Но мы хотим составить долгосрочный всеобъемлющий и стратегический договор между двумя странами», заключил он.

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