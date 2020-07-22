Инвестиции в нефтехимическую отрасль иранского Чабахара составили $13,5 млрд

«Нефтехимический проект на побережье Мекран сыграет главную роль в развитии восточной оси», заявил он, отметив, что несмотря на жесткие санкции США против Ирана добыча нефтехимической продукции начнётся в нефтехимическом городе Мекран к следующему году.

Он сообщил, что производственная мощность метанола в нефтехимическом комплексе «Бадр-э Шарг» достигнет 1 млн 650 тыс. тонн в следующем году.

Нефтехимический комплекс «Бадр-э Шарг» - один из первых промышленных единиц в нефтехимическом городе Мекран.

Красивый порт Чабахар расположен в сердце побережья Мекран в 645 км.от Захедана на провинции Систан и Белуджистан.

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