Экспорт 180 тонн вишни из Ирана в Россию

Иранский чиновник отметил, что в случае популярности иранской вишни на российском рынке, тогда можно увеличивать объем экспорта.

Он добавил, что экспорт вишни в Россию включен в повестку дня в рамках реализации целей года скачка производства.

Лидер назвал иранский 1399 год «годом скачка производства».

«Мы должны использовать все потенциалы для экспорта сельскохозяйственных продуктов в соседние страны», отметил он.

1700 тонн вишни ежегодно производится в городе Маранд.

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