22 июл. 2020 г., 12:37
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Экспорт 180 тонн вишни из Ирана в Россию

Экспорт 180 тонн вишни из Ирана в Россию

Тебриз, 22 июля, ИРНА – 180 тонн вишни впервые из иранского Маранда на северо-запада страны экспортировано в Россию. Об этом сообщил директор ведомства сельскохозяйственного джихада провинции Восточный Азербайджан Али Сайади в среду.

Иранский чиновник отметил, что в случае популярности иранской вишни на российском рынке, тогда можно увеличивать объем экспорта.
Он добавил, что экспорт вишни в Россию включен в повестку дня в рамках реализации целей года скачка производства.
Лидер назвал иранский 1399 год «годом скачка производства».
«Мы должны использовать все потенциалы для экспорта сельскохозяйственных продуктов в соседние страны», отметил он.
1700 тонн вишни ежегодно производится в городе Маранд.
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