Экспорт 180 тонн вишни из Ирана в Россию

Иранский чиновник отметил, что в случае популярности иранской вишни на российском рынке, тогда можно увеличивать объем экспорта.
Он добавил, что экспорт вишни в Россию включен в повестку дня в рамках реализации целей года скачка производства.
Лидер назвал иранский 1399 год «годом скачка производства».
«Мы должны использовать все потенциалы для экспорта сельскохозяйственных продуктов в соседние страны», отметил он.
1700 тонн вишни ежегодно производится в городе Маранд.
Следите за нами в Twitter: @irnarussian
Тебриз, 22 июля, ИРНА – 180 тонн вишни впервые из иранского Маранда на северо-запада страны экспортировано в Россию. Об этом сообщил директор ведомства сельскохозяйственного джихада провинции Восточный Азербайджан Али Сайади в среду.
Иранский чиновник отметил, что в случае популярности иранской вишни на российском рынке, тогда можно увеличивать объем экспорта.
Похожие новости
-
Иран стремится к развитию экспорта морепродуктов и молочной продукции в Россию
Москва, 23 июня, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали во вторник призвал к развитию экспорта…
Your Comment