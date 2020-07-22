22 июл. 2020 г., 10:14
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Лавров: Иран по всем критериям отвечает статусу полноправного члена ШОС

Лавров: Иран по всем критериям отвечает статусу полноправного члена ШОС

Москва, 22 июля. ИРНА — Иран по всем критериям отвечает статусу полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), этот статус будет предоставлен стране на основе формируемого консенсуса. Об этом как передает ТАСС заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Препятствий для того, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС, мы не видим, - отметил Лавров. - Считаем, что Иран по всем критериям отвечает этому статусу. РФ с самого начала активно поддержала иранскую заявку. Для того чтобы она была одобрена, необходим консенсус, над формированием которого мы сейчас работаем".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Ранее в январе, Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина", заявил, что Россия положительно оценивает запрос Ирана на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

"В ШОС под одной крышей находятся бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран имеет статус наблюдателя, - напомнил глава МИД. - Положительно смотрим на запрос Ирана на полноценное членство в организации, так же как и большинство членов".

Иран подал заявку на членство в ШОС в 2008 году.

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