Лавров: Иран по всем критериям отвечает статусу полноправного члена ШОС

"Препятствий для того, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС, мы не видим, - отметил Лавров. - Считаем, что Иран по всем критериям отвечает этому статусу. РФ с самого начала активно поддержала иранскую заявку. Для того чтобы она была одобрена, необходим консенсус, над формированием которого мы сейчас работаем".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Ранее в январе, Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина", заявил, что Россия положительно оценивает запрос Ирана на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В ШОС под одной крышей находятся бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран имеет статус наблюдателя, - напомнил глава МИД. - Положительно смотрим на запрос Ирана на полноценное членство в организации, так же как и большинство членов".

Иран подал заявку на членство в ШОС в 2008 году.

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