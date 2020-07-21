Иран занимает восьмое место в по показателям промышленной конкурентоспособности» среди 24 стран региона

По словам заместителя министра промышленности, рудников и торговли Ирана, Индекс производительности в промышленности является одним из показателей, используемых Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) для оценки конкурентоспособности и производительности в разных странах.

В этом индексе, используя набор связанных субиндексов, оцениваются производственные мощности и экспорт промышленных товаров экономики.

Этот индекс также показывает способность стран участвовать на внутренних и международных рынках и деятельность с высокой добавленной стоимостью с использованием передовых технологий.

Германия, Китай, Южная Корея и США заняли первое до четвертого места в индексе «Показатели конкурентоспособности промышленности» в 2017 и 2018 годах, а Иран занял восьмое место в этом индексе по сравнению с 24 странами региона.

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