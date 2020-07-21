Зариф: соглашение о двусторонних отношениях между Ираном и Россией будет автоматически продлено еще на 5 лет

«На сегодняшней встрече мы обсудили отношения между двумя странами», - сказал во вторник Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на официальном банкетном в здании МИД России.

«Мы пытаемся подписать новое долгосрочное соглашение между двумя странами и представить его парламентам двух стран на ратификацию», отметил он.

Министр иностранных дел России также заявил, что отношения между Ираном и Россией растут в экспоненциально.

Как сообщает ИРНА, Сергей Лавров заявил во вторник на пресс-конференции в официальном банкетном в здании МИД России после встречи с Мохаммадом Джавадом Зарифом, что президент Ирана Хасан Рухани передал сообщение Владимиру Путину по телефону.

«Между Министерством здравоохранения Ирана и России заключаются хорошие соглашения», - сказал Лавров.

«У нас хорошее сотрудничество, и в экономической сфере реализуются хорошие программы, и мы надеемся, что заседание Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией состоится осенью следующего года в России», - заключил он.

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