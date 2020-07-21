Али Шамхани: основная причина отсутствия безопасности в регионе и в Ираке - незаконное присутствие США

На этой встрече Шамхани, объясняя злобные, террористические и небезопасные действия Соединенных Штатов, рассматривал совместные усилия стран региона как можно скорее по избавлению от злой Америки как неизбежную необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.

Ссылаясь на стратегическую политику Исламской Республики Иран по защите суверенитета иракского правительства, секретарь Высшего совета безопасности подчеркнул решимость страны полностью развивать отношения с правительством Ирака.

Касаясь мер правительства Ирака по укреплению безопасности границ, Шамхани сказал, что «ускорение реализации соглашений между двумя странами, особенно в экономической сфере, имеет важное значение и отвечает интересам обеих стран».

Он также приветствовал дипломатические усилия Ирака по установлению региональной безопасности и урегулированию напряженности и разногласий между соседями, отметив, что «окончательным решением проблемы выхода региона из кризиса отсутствия безопасности и терроризма является сотрудничество и единство всех стран региона без присутствия иностранных сил».

В ходе встречи премьер-министр Ирака подчеркнул важность укрепления и расширения ирано-иракских отношений, особенно в области экономики и безопасности.

Следите за нами в Twitter @irnarussian