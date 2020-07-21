Лидер: Иран хочет достойного и независимого Ирака

Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что Иран никогда не будет вмешиваться в дела Ирака, заявил: «Иран хочет достойного, независимого Ирака, сохраняя при этом свою территориальную целостность, единство и внутреннюю сплоченность».

Как отметил Лидер Иран определенно выступает против всего, что ослабляет иракское правительство.

«Конечно, американская точка зрения на Ирак полностью противоположна нашей, поскольку Соединенные Штаты в истинном смысле этого слова являются врагом и не согласны с независимым, сильным Ираком и большинством в Ираке», - отметил он.

«Иран не вмешивается в отношения Ирака с Соединенными Штатами, но ожидает, чтобы иракские друзья поняли цель США и знали, что присутствие США в любой стране является источником коррупции, разорения и разрушения», - добавил он.

«Конечно, портив расширения ирано-иракских отношений есть противники во главе с США, но мы ни в коем случае не должны бояться, потому что они ничего не могут сделать», - указал он.

На этой встрече, в которой также приняли участие первый вице-президент Эсхак Джахангири, премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи, посчитал встречу с лидером исламской революции большим счастьем и высоко оценил позицию и поддержку Ирана в разное время, особенно во время войны с ИГИЛ. «Иракский народ никогда не забудет поддержку Ирана, и дело в том, что кровь иракцев и иранцев смешана в войне против ИГИЛ», отметил он.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи прибыл во вторник в Тегеранский аэропорт Мехрабад, чтобы встретиться с высокопоставленными иранскими официальными лицами во главе высокопоставленной политико-экономической делегации.

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