Иранская делегация собирается на Украину продолжить расследование сбитого украинского самолета

«Как страна, где произошел этот печальный инцидент, за это время мы выполнили то, что было нашим долгом, в соответствии с международным правом, а также иранским законодательством», - отметил он.

Отвечая на вопрос о выплате компенсации семьям погибших после авиакатастрофы, он сказал: «Мы не сделали никакого предложения. Но у нас есть критерий, и это то, что это не первый случай, который происходит, и как в международных конвенциях, суммы были установлены, и объем страховки должен обсуждаться, и в этом отношении есть закон. Поэтому то, о чем мы, вероятно, договоримся, не слишком далеко отойдет от международного правила, существующего в этом отношении».

«Виновные были арестованы, и ведется уголовное преследование. Пока мы все еще находимся в стадии проследования, что можно сделать, это обсудить вопрос компенсации», - добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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