Зариф: на повестке дня продление 20-летнего соглашения с Россией

Прибыв в Москву, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с речью в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о завершении 20-летнего соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией в марте следующего года.

«Если российские друзья готовы иметь еще один долгосрочный контракт, это можно рассмотреть», - сказал он.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран назвал отношения между Тегераном и Москвой стратегическими и заявил: «Из-за скорости региональных и международных процессов необходимость в постоянных переговорах между Ираном и Россией растет с каждым днем».

Этот договор содержит 21 статью и был заключен на 10 лет, и подчеркивается, что если стороны не сообщат другой стороне в письменном виде о своем намерении расторгнуть договор по крайней мере за год до истечения срока его действия, он автоматически на следующие пятилетние периоды будет продлен.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл сегодня в Москву во главе делегации с заместителем министра иностранных дел Аббасом Аракчи.

Это 30-й раз за семь лет назад, когда Зариф посещает Россию в качестве главы дипломатического аппарата Ирана.

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