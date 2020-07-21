Аль-Каземи: Мы должны найти всеобъемлющее решение, чтобы положить конец проблемам региона

Мустафа Аль-Каземи на совместной пресс-конференции с президентом Хасаном Рухани во вторник вечером заявил, что целью его визита в Тегеран было укрепление исторических отношений между двумя странами. «Этот визит направлен на укрепление двусторонних отношений между двумя странами. Особенно сегодня мы сталкиваемся с проблемами, которые частично являются результатом вспышки коронавируса и падения цен на нефть», - заявил он.

«Перед лицом таких вызовов нам нужна координация между двумя странами таким образом, чтобы это отвечало интересам Ирана и Ирака. Тем более что отношения между Ираном и Ираком обусловлены не только географическим положением двух стран и общей протяженностью 1450 километров, но и эти исторические, культурные и религиозные отношения имеют глубокие и корни в истории», - отметил он.

«Мы также обсудили проблему региональной стабильности, безопасности и мира в свете экономических проблем, связанных с нынешней вспышкой вируса в регионе», - добавил он.

«Иракский народ дружелюбен и стремится к прекрасным отношениям с Исламской Республикой Иран, основанным на принципе невмешательства во внутренние дела двух стран», - заключил он.

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