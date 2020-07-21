Рухани: иностранные силы не могут нарушить братские отношения между Ираном и Ираком

Во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи во вторник вечером Хасан Рухани назвал принятие им должности премьер-министра в сегодняшних особых и трудных обстоятельствах признаком добросовестности в нем со стороны всех иракских политических движений и признаком глубины единства и братства в иракском обществе. «Забота и заинтересованность двух наций и двух правительств Ирана и Ирака в судьбе друг друга является большой инвестицией во всестороннее развитие отношений и сотрудничества между двумя странами», - сказал Рухани.

«Иран и Ирак имеют много культурных, религиозных, исторических и политических общностей», - отметил он.

Рухани сказал, что Иран и Ирак могут работать вместе для преодоления сложной ситуации, возникшей в результате вспышки коронавируса, добавив, что обе страны должны как можно скорее полностью выполнить существующие соглашения посредством широкого сотрудничества во всех областях.

Президент назвал сохранение территориальной целостности и безопасности Ирака важным и стратегическим для Ирана: «Иностранные силы не смогут разрушить братские отношения между двумя давними соседями».

На совместной конференции с премьер-министром Ирака президент объявил о намерении правительств двух стран - Ирана и Ирака - увеличить торговые отношения между двумя странами до 20 млрд долларов.

«Уверен, что эта поездка станет поворотным моментом в развитии отношений между двумя дружественными и братскими странами, Ираном и Ираком», - отметил он

«Исламская Республика Иран решительно поддерживает решающую роль Ирака как могущественной мусульманской и арабской страны в регионе для обеспечения мира и стабильности», - заключил он.

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