Иран и Ирак стремятся увеличить двусторонний товарооборот до $20 млрд

Он отметил, что иракский премьер-министр Мустафы аль-Каземи во вторник прибудет в Иран. Аль-Эсхак назвал сумму долга Ирака перед Ираном 3 млрд долларов за импорт электроэнергии и энергетики.
По его словам, Иран и Ирак достигли соглашения в этом отношении, и Ирак постепенно начал оплатить свой долг.
"Поездка премьер-министра Ирака в Иран может оказать влияние на ускорении открытия торговых границ на юге страны, которые закрылись из-за распространения коронавируса", добавил он, отметив, что экономические вопросы находятся в центре внимания иракской делегации в Иране.
Аль-Эсхак также заявил, что визит Аль-Каземи в Иран сыграет главную роль в укреплении и развитии отношений двух стран.
Объем экспорта из Ирана в Ирак составил 9 млрд долларов в 2019 году, 5 млн. тонн иранской продукции стоимостью 450 млн долларов также было экспортировано в Ирак в первом квартале текущего иранского 1399 года (21 марта – 20 июня 2020 г.).
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Тегеран, 21 июля, ИРНА – Власти Ирана и Ирака будут обсудить планы для увеличения двустороннего товарооборота до $20 млрд, заявил глава ТПП Ирана и Ирака Яхья Аль-Эсхак накануне визита премьер-министра Ирака в Тегеран.
Он отметил, что иракский премьер-министр Мустафы аль-Каземи во вторник прибудет в Иран. Аль-Эсхак назвал сумму долга Ирака перед Ираном 3 млрд долларов за импорт электроэнергии и энергетики.
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